Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan sel felaketinde görev yapan personele plaket
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Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan sel felaketinde görev yapan personele plaket

Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan sel felaketinde görev yapan personele plaket
Anadolu Ajansı / Osman Karaslan - Haberler | Güncel

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde görev yapan belediye personeli Ahmet Akbaş'a plaket takdim etti.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde görev yapan belediye personeli Ahmet Akbaş'a plaket takdim etti.

Akbaş'ı makamında kabul eden Acar, selin ardından Bozkurt'a giden personelin özveriyle çalıştığını dile getirdi.

Acar, Akbaş'a plaket takdim ederek, "Fedakar ve özverili çalışmasıyla yaşadığımız bu afette günlerdir çalışan Ahmet Akbaş'a şahsım ve ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Milletimizi, diğer milletlerden ayıran temel fark işte bu birlik ve beraberlik ruhu. Rabbim ülkemizi afetlerden korusun, birlik beraberliğimizi daim eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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