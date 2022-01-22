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Kızılcahamam'a ziyaretçi ilgisi

Kızılcahamam'a ziyaretçi ilgisi
AA / Osman Karaslan - Haberler | Güncel

Kar yağışıyla güzel görüntülerin ortaya çıktığı Kızılcahamam, hafta sonu ziyaretçilerini ağırladı.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Kar yağışıyla güzel görüntülerin ortaya çıktığı Kızılcahamam, hafta sonu ziyaretçilerini ağırladı.

Termal suları ve doğal güzellikleri ile bilinen ilçede doğanın karla örtülmesi sonrası adeta görsel şölen oluştu.

Ankara'dan gelen vatandaşlar kartpostallık görüntüyü izlerken çocuklar karda oynadı, bazıları mangal yakıp, yürüyüş yaptı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sosyal medya hesabından, " Kızılcahamam'ımız o kadar güzel ki, sokaklarımızda çocuklarımız, gençlerimiz, ailelerimiz kar yağışının keyfini doyasıya yaşıyor. Bizler de hem belediye hizmetlerimizi kesintisiz ve yoğun bir şekilde sürdürüyor hem de halkımızla beraber bu güzelliğin keyfini çıkartıyoruz." paylaşımında bulundu.

Öte yandan, Kızılcahamam Belediyesi ekipleri 109 mahallede kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

AA / Osman Karaslan - Son Dakika Haberleri

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