Kızılay yardımlarını hızlandırdı

Türk Kızılay Kırıkkale şubesi ramazan ayının yaklaşması ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını hızlandırdı.

Bu hafta sonu da 50 ihtiyaç sahibi aileye et konserveleri ve makarna dağıtarak yüzlerini güldürdü. Yapılan yardım ile ilgili bilgi veren Türk Kızılay Kırıkkale şube başkanı Mustafa İŞLER şunları söyledi;

KIZILAY HEP YANINIZDA. YALNIZ DEĞİLSİNİZ

"Kızılay olarak Kırıkkale'mizde yaşayan ailelerimizi yalnız bırakmıyoruz. Ramazan ayının yaklaşması nedeni ile yardımlarımızı hızlandırdık. İlimizde yaşayan kimsesiz, ihtiyaç sahibi 40 ailemize et konservelerimizi vemakarnalarımızın dağıtımı gerçekleştirdik. Bu zor günlerde onların yalnız olmadıklarını Kızılay olarak hep yanlarında olduğumuzu gösterdik ve her zaman olduğu gibi Kızılaydün , bugün ve yarınher zaman ailelerimizin yanında olacağız ve devamlı yardımlarımız sürecek.

Kaynak: Bültenler