Kızılay robotik kodlama sınıfı eğitimlerine başladı Gelen Kutusu
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Kızılay robotik kodlama sınıfı eğitimlerine başladı Gelen Kutusu

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Kızılay robotik kodlama sınıfı eğitimlerine başladı Gelen Kutusu

Türk Kızılay Kırıkkale şubesi şenlendirme projeleri kapsamında " EL-CEZERİ'NİN YOLUNDA GENÇLİK " projesini başlatarak gençlere robotik kodlama dersleri vermeye başladı.

Kızılay başlatmış olduğu proje ile amaçları çağımızın el-cezirelerini yetiştirmek.

Projeyle ilgili açıklama yapan Türk Kızılay Kırıkkale şube başkanımız Mustafa İŞLER şunları söyledi ;

" EL CEZERİNİN YOLUNDA GENÇLİK

Türk Kızılay Kırıkkale şubesi olarak Kırıkkale'mizde gerçekleştirmek istediğimiz bir hedefimizi daha tamamlayarakProjemizinstartını verdik . Gençlerimiz bu hafta robotik kodlama derslerialmaya başladı çok şükür.Gençlerimiz artık kendilerine yüksek hedefler, yüksek gayeler, bilimsel amaçlar seçecek.

Kendi kabiliyetlerini keşfedecekler.

Çok mutluyuz elhamdülillah. Dezavantajlı ailelerimizin çocuklarının geleceğini aydınlatıyoruz.

Robotik bilimi, her geçen gün daha da gelişerek geleceğin teknolojisi olarak görülüyor. Bu sebeple bizlerde çağımızın teknolojisinden geri kalmamak için robotik kodlama sınıfı açtık ve gençlerimize dersler vermeye başladık. Robotik eğitimi sayesinde de gençlerimiz çağımızın teknolojisini yakalayarak ülkemize ve insanlığa yararlı buluşlar sağlayacağına inanıyoruz.

Kaynak: Bültenler

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