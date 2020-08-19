Kızılay'la Yayla Şenlendirme Projesi hayata geçti
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Kızılay'la Yayla Şenlendirme Projesi hayata geçti

Türk Kızılayı Osmaniye Şubesi tarafından "Kızılay'la Yayla Şenlendirme Projesi" kapsamında Zorkun Yaylası'nda çocuklara hediye dağıtıldı.

Kızılay'la Yayla Şenlendirme Projesi hayata geçti
19.08.2020 15:36 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:17

Türk Kızılayı Osmaniye Şubesi tarafından "Kızılay'la Yayla Şenlendirme Projesi" kapsamında Zorkun Yaylası'nda çocuklara hediye dağıtıldı.

Şube Başkanı Mehmet Meke, proje kapsamında Zorkun Yaylası'nda çocuklara hediye dağıtımı yapıldığını söyledi.

Meke, "Zorkun Yaylasında, Şube Denetçimiz Osman Türk ve eşi Kızılay gönüllüsü milli sporcu Hatice Kalencik Türk'ün başarılı organizasyonu ile çocuklarla buluşturması harika anlar yaşattı. Kızılay'ın güler yüzlü üyesi Hatice Dönmez Yiğit'in komşu çocukları ile buluşturmasıyla oluşan Kızılay'a koşan çocukların coşkusu doruktaydı. Kızılay hediyelerini alan çocuklar, sevinçlerini Yaşasın Kızılay diyerek gösterdi " dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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