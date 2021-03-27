Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri Berat Kandili nedeniyle helva dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri Berat Kandili nedeniyle helva dağıttı

İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Haberler | Güncel

Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri Berat Kandili nedeniyle helva dağıttı Türk Kızılayı Ağrı Şubesi Kadın Kolları, Berat Kandili nedeniyle Tekstilkent'te helva dağıtımı yaptı.

Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri Berat Kandili nedeniyle helva dağıttı

AĞRI - Türk Kızılayı Ağrı Şubesi Kadın Kolları, Berat Kandili nedeniyle Tekstilkent'te helva dağıtımı yaptı.

Ağrı'da Türk Kızılayı Kadın Kolları gönüllüleri, Berat Kandili nedeniyle Tekstilkent'e giderek 500 kişiye helva dağıtımı yaptı. Vardiya değişimi sırasında yoğun kar yağışının altında fabrika girişinde ve içerisinde bulunan çalışanlara dağıtım yapan gönüllüler, çalışanların Berat Kandili'ni kutladı.

Ağrı Kızılay Şubesi Kadın Kolları Başkanı Neslihan Taşdemir, bu tür dağıtımları birçok yerde yaptıklarını söyleyerek, "Berat Kandili nedeniyle Tekstil Kente geldik. Kar yağışı altında ve vardiya değişimi sırasında buradaki çalışanlara helva dağıtımı yaptık, kandillerini kutladık. Kadın Kızılayı olarak daha önceden çarşı ve benzeri yerlerde dağıtımlarımızı yapmıştık. Bugün Tekstilkent'te, bu kadar kadının bir arada çalıştığı yerde onların yanında olduğumuzu göstermek adına kandilde dağıtımlarımızı yaptık" ifadelerine yer verdi.

Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri Berat Kandili nedeniyle helva dağıttı
Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri Berat Kandili nedeniyle helva dağıttı
Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri Berat Kandili nedeniyle helva dağıttı
Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri Berat Kandili nedeniyle helva dağıttı
Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri Berat Kandili nedeniyle helva dağıttı
Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri Berat Kandili nedeniyle helva dağıttı
Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri Berat Kandili nedeniyle helva dağıttı
Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri Berat Kandili nedeniyle helva dağıttı
Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri Berat Kandili nedeniyle helva dağıttı
Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri Berat Kandili nedeniyle helva dağıttı
Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri Berat Kandili nedeniyle helva dağıttı
Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri Berat Kandili nedeniyle helva dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Acun Ilıcalı Bahar Candan
Spor Ali Koç Caner Erkin Bülent Uygun Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri Berat Kandili nedeniyle helva dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 18:13:09. #1.15#
title