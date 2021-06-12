Kızılay farkındalık için pedal çevirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kızılay farkındalık için pedal çevirdi

Kızılay farkındalık için pedal çevirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Kızılay İstanbul Şubesi Kızılay'ın 153. kuruluş yıl dönümünde bünyesindeki yaklaşık 200 gönüllü ile birlikte sağlıklı yaşama, yardımlaşma ve kan bağışının önemine dikkat çekmek için Saraçhane Meydanı'ndan Sultanahmet Meydanı'na pedal çevirdi.

Türk Kızılay İstanbul Şubesi Kızılay'ın 153. kuruluş yıl dönümünde bünyesindeki yaklaşık 200 gönüllü ile birlikte sağlıklı yaşama, yardımlaşma ve kan bağışının önemine dikkat çekmek için Saraçhane Meydanı'ndan Sultanahmet Meydanı'na pedal çevirdi.

Kızılay'ın kuruluşunun 153. yıl dönümü sebebi ile İstanbul Kızılay Şube Başkanlığı sağlıklı yaşama, yardımlaşmaya ve kan bağışına farkındalık için Saraçhane Meydanı'ndan Sultanahmet Meydanı'na yaklaşık 200 Kızılay gönüllüsü ile pedal çevirdi. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş destek verdi. Sultanahmet Meydanı'nda konuşma yapan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık "Kan bankasında kayıtlı 12 milyon kan bağışçısı var. Bu çok kıymetli bir sayı. Düzenli kan bağışçı oranı yüzde 40'larda bunu yüzde 60'lara çıkarmamız gerekiyor. Kadın bağışçı oranlarımız maalesef yüzde 15'lerde bu rakamları en az 2 katına çıkarmamız gerekiyor. Toplumumuzun yarısı kadın yarısı erkek. Bir kuş tek kanatlı uçamaz. Mutlaka kadınlarımızın da kan bağışı konusunda erkeklerimiz kadar belki onlardan da daha ileride olmaları gerekiyor. Kök hücre bağışlarımız yine çok çok önemli" dedi. Konuşmalarına devam ederken pandemi dönemi ile alakalı Kınık "Küresel pandemi henüz daha bitmedi. Şimdiye kadar yaklaşık 150 bin hasta Covid immün plazma bağışlarımızla hayata tutundular" ifadelerini kullandı.

"İyilik için pedalladık"

Genç Kızılay İstanbul İl Başkanı Berat Akova, "Herkese teşekkür ediyorum. Etkinliğimizin teması şuydu; "Kan dostum için pedallıyorum" Saraçhane'den yaklaşık 200 Kızılay gönüllümüzle Sultanahmet Meydanı'na kadar bisikletlerle geldik. İyilik için pedalladık. Hem Kızılay'ın 153. yıl dönümü münasebetiyle bu etkinliği düzenledik, hem de burada bir kan bağışı aracı kuruldu. Gün boyu Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşlarımızdan kan bağışı kabul edecek" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Kızılay gönüllüsü Aydanur Yavuz, "Etkinlik gayet eğlenceliydi. Bu etkinlik zaten kan bağışına dikkat çekmek için yapılan bir etkinlikti. Saraçhane Meydanı'ndan Sultanahmet Meydanı'na kadar kan dostlarımız için pedalladık. Genel başkanımız Dr. Kerem Kınık konuşmalarını yaptı. Şimdi başka bir farkındalık etkinliği için Üsküdar'a geçeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

UKRAYNALI MODELİN ÖLÜMÜ: 1 KİŞİ TUTUKLANDI
UKRAYNALI MODELİN ÖLÜMÜ: 1 KİŞİ TUTUKLANDI
'Nuriş Kardeşler'e yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı
'Nuriş Kardeşler'e yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı
Zeytinburnu'nda kendisine tacizde bulunan eniştesini öldüren kadın tahliye edildi
Zeytinburnu'nda kendisine tacizde bulunan eniştesini öldüren kadın tahliye edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Tan Taşçı Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kızılay farkındalık için pedal çevirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 13:25:07. #1.15#

title