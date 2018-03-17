Kızılay'dan 'Minik Adımlara Minik Destek' Kampanyası

Türk Kızılayı Çorlu Şubesi tarafından Minik Adımlara Minik Destek adıyla ayakkabı kampanyası düzenlendi.

Kızılay yöneticileri Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç'ı ziyaret ederek kampanyayı duyurdu. "Çorlu Şubesi olarak bugüne kadar birçok projeye imza attık ve sizlerin destekleriyle bu projelerimizi başarıyla ve alnımızın akıyla sonuçlandırdık" diyen Türk Kızılayı Çorlu Şubesi Başkanı Selime Dodurka, "İnsanların yüzünü güldürmeyi ilke edinmiş şubemiz bugün de çocuklarımızın yüzünü güldürmek için kolları sıvadı. Çorlumuzda ihtiyaç sahibi çocuklarımız için Minik Adımlara Minik Destek diyerek sosyal sorumluluk projemizi başlatıyoruz. Gayretle ihtiyaç sahibi çocuklarımıza elimizi uzatmaya çalışacağız" dedi.

"23 Nisan'da bağışlanan ayakkabıların dağıtımı gerçekleştirilecek"

Kızılay Çorlu Şubesi Başkanı Selime Dodurka, proje kapsamında bahar aylarında çocuklara ayakkabı alarak onları mutlu etmeyi arzu ettiklerini belirterek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kadar devam edecek olan ayakkabı kampanyamızda nakdi ve ayni bağışları Orion Alışveriş Merkezi'ndeki standımızda, şubemizde ve banka hesabı üzerinden kabul edeceğiz. Kampanyamızın tanıtımı için sosyal medya hesaplarımız üzerinden ayakkabı bağışçılarımızdan video bekliyoruz ve gelen videoların paylaşımını anlık olarak yapacağız. Sinemada film öncesi gösterilmek üzere sayın Kaymakamımız Levent Kılıç ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte kısa bir tanıtıcı video çekerek daha geniş kitlelere ulaşabilmeyi hedefliyoruz. 23 Nisan'da bağışlanan ayakkabıların dağıtımı gerçekleştirilecek. Dün olduğu gibi, bugün de iyilik hareketini zirveye taşımak için elimizden geleni yapacağız. Türk Kızılayı Çorlu Şubesi olarak hayır ve iyilik yarışında ne kadar fazla hizmet verebiliyorsak, kendimizi o kadar mutlu hissediyoruz" diye konuştu.

Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç da proje bilgisini içeren afişle fotoğraf çektirerek projeye destek oldu. Kaymakam Kılıç daha önceki kampanyalarda olduğu gibi bu çalışmanın da başarıya ulaşacağına inandığını söyledi. - TEKİRDAĞ