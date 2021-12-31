Kızılay'da yılbaşı dolayısıyla güvenlik önlemleri alındı
AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel
Trafik kontrol noktası Trafik polisleri Araçların geçişi Kurulan güvenlik kontrol noktaları Vatandaşların üst arama yapılması Kimlik sorgulama yapılması ANKARA - Yeni yıla girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Kızılay'da güvenlik tedbirleri alındı.
Trafik kontrol noktası
Trafik polisleri
Araçların geçişi
Kurulan güvenlik kontrol noktaları
Vatandaşların üst arama yapılması
Kimlik sorgulama yapılması ANKARA - Yeni yıla girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Kızılay'da güvenlik tedbirleri alındı.