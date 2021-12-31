Kızılay'da yılbaşı dolayısıyla güvenlik önlemleri alındı - Haberler
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Kızılay'da yılbaşı dolayısıyla güvenlik önlemleri alındı

AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Trafik kontrol noktası Trafik polisleri Araçların geçişi Kurulan güvenlik kontrol noktaları Vatandaşların üst arama yapılması Kimlik sorgulama yapılması ANKARA - Yeni yıla girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Kızılay'da güvenlik tedbirleri alındı.

Trafik kontrol noktası

Trafik polisleri

Araçların geçişi

Kurulan güvenlik kontrol noktaları

Vatandaşların üst arama yapılması

Kimlik sorgulama yapılması ANKARA - Yeni yıla girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Kızılay'da güvenlik tedbirleri alındı.

Kızılay'da yılbaşı dolayısıyla güvenlik önlemleri alındı

Kızılay'da yılbaşı dolayısıyla güvenlik önlemleri alındı

Kızılay'da yılbaşı dolayısıyla güvenlik önlemleri alındı

AA / İbrahim Saykılı - Son Dakika Haberleri

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