Kızılay'da yılbaşı dolayısıyla güvenlik önlemleri alındı

Trafik kontrol noktası

Trafik polisleri

Araçların geçişi

Kurulan güvenlik kontrol noktaları

Vatandaşların üst arama yapılması

Kimlik sorgulama yapılması ANKARA - Yeni yıla girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Kızılay'da güvenlik tedbirleri alındı.