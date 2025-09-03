Televizyon dünyasında son günlerin en çok konuşulan gelişmelerinden biri yaşandı. "Kızıl Goncalar" dizisinde Sadi Hüdai Efendi karakterine hayat veren ünlü oyuncu Erkan Avcı, reyting rekortmeni "Kızılcık Şerbeti" dizisine transfer oldu. Bu sürpriz gelişme, izleyici cephesinde büyük heyecan yarattı. Kızıl Goncalar Sadi Hüdai Efendi, Erkan Avcı Kızılcık Şerbeti'ne mi katıldı, araştırıldı.

KIZIL GONCALAR SADİ HÜDAİ EFENDİ KIZILCIK ŞERBETİ'NE Mİ KATILDI?

Yeni sezonda Erkan Avcı'nın Ayhan Dayı'nın oğlu karakterini canlandıracağı konuşuluyor. Geçtiğimiz sezon finalinde yalnızca sesi duyulan bu gizemli karakterin yüzünün yeni sezonda ortaya çıkacağı ve büyük bir hikâye kırılmasına sebep olacağı belirtiliyor. Bu gelişme, dizide aile bağlarını ve geçmişin sırlarını yeniden gündeme taşıyacak.

DÖRT OYUNCU AYRILIYOR

"Kızılcık Şerbeti"nin yeni sezonunda izleyiciyi yalnızca yeni katılımlar değil, aynı zamanda ayrılıklar da bekliyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre dört oyuncu diziye veda edecek. Ayrılacak isimlerin kim olduğu netleşmese de bu değişim, hikâyenin yeniden kurgulandığını ve yeni döneme güçlü bir hazırlık yapıldığını gösteriyor.

ERKAN AVCI'NIN KARİYER YOLCULUĞU

1982 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Erkan Avcı, Mimar Sinan Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi aldıktan sonra oyunculuk kariyerine adım attı. "Zenne" filmindeki performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Daha sonra "Karadayı", "Çukur", "Kuruluş Osman" gibi yapımlarda sergilediği performansla büyük beğeni topladı. "Kızıl Goncalar" dizisinde canlandırdığı Sadi Hüdai karakteriyle de derinlikli bir oyunculuk örneği sundu.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN YENİ SEZONU MERAKLA BEKLENİYOR

Dizinin yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Kadroya katılan Erkan Avcı'nın yanı sıra ayrılacak oyuncuların yerine gelecek yeni isimlerle diziye farklı bir soluk katılacak. Yeni sezonda aile içi hesaplaşmalar, toplumsal çatışmalar ve kişisel sırların gün yüzüne çıkacağı sahnelerin öne çıkması bekleniyor.

"Kızılcık Şerbeti" izleyicisi, yeni sezonda Avcı'nın katılımıyla hikâyenin daha da güçleneceğini düşünüyor. Sosyal medyada paylaşılan yorumlarda, oyuncunun sert ve karizmatik tarzının diziye farklı bir hava katacağı belirtiliyor. Özellikle Ayhan Dayı'nın oğlunun hikâyeye girişiyle birlikte, aileler arasındaki dengelerin yeniden şekilleneceği görüşü öne çıkıyor.