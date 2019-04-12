Kızıl Akbaba "Dobrila" Sırbistan'a Döndü

Şanlıurfa'da, 3 ay önce jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan kızıl akbaba, Türkiye'deki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılmak üzere Sırbistan'a getirildi.

"Dobrila" olarak da bilinen kızıl akbaba, Turkish Cargo'ya ait uçakla başkent Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'na ulaştı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, havalimanında düzenlenen basın toplantısında, kızıl akbabanın evine getirilmesinin, Türkiye ile Sırbistan arasındaki iyi ilişkilerin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Nesli tehlike altında olan Dobrila'nın tek başına evine dönemeyeceğini anladıktan sonra Türk Hava Yollarından (THY) yardım talep ettiklerini söyleyen Bilgiç, "Operasyonumuzun başarıyla sonuçlanmasından dolayı büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Dobrila'nın doğal yaşam alanı Uvac'ta doğaya bırakılacağını belirten Tanju Bilgiç, kızıl akbabanın kısa sürede iyileşip yeniden Uvac Nehri üzerinde uçmaya başlaması temennisinde bulundu.

Sırbistan Çevre Bakanı Goran Trivan da Dobrila'nın tedavisini üstlenen Türkiye'ye teşekkür ederek, "Uvac'ta yaklaşık 500 kızıl akbabamız var. Dobrila'nın yuvasına dönmesi, iki ülkenin ortak çabalarıyla çok güzel ve özel şeyler yapabildiğinin göstergesi." diye konuştu.

Dobrila'nın Sırbistan'a dönüşünü çok sayıda yerel ve uluslararası basın mensubu da takip etti.

Aralık ayında Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan Dobrila, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilmişti. Yapılan araştırmaların ardından kuşun nesli tükenme riski altında olan kızıl akbaba olduğu ve ayak etiketinden Sırbistan'dan geldiği tespit edilmişti.

Kaynak: AA