İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
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İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı

Elazığ'da bir şahıs, daha önce istediği kızı vermeyen ailenin evine arkadaşları ile gelerek ateş açtı, olayla ilgisi olmayan 2 kişi yaralandı, 10'dan fazla kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

09.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:33

Elazığ'da yabancı uyruklu bir şahıs, istediği kızı ailesi vermeyince arkadaşlarıyla birlikte pompalı tüfeklerle eve ateş açtı. Kızın ailesinin de tüfekle karşılık vermesiyle seken saçmalar nedeniyle olayla ilgisi olmayan 2 kişi yaralandı. Kaçan şüphelilerin yakalanmasıyla ilgili çalışma yapan polis asıl şüpheli ile birlikte olaya karışan 10'dan fazla kişiyi gözaltına aldı.

Olay, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Akkuş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi, il dışından arkadaşları ile istediği kız A.U. ve ailesinin olduğu Elazığ'daki evin önüne geldi. Şüpheli arkadaşlarıyla birlikte pompalı tüfeklerle eve ateş açtı. Bu sırada kızın ailesi de tüfekle karşılık verdi.

İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı

YARALANAN İKİ KİŞİ AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI

Seken saçmalar nedeniyle olayla ilgisi olmayan 2 kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gönderilen çok sayıda polis ekibi hem olay yerinde hem de çevrede araştırma yaptı.

10'DAN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bir araçla kaçan şüphelilerin yakalanması polis çalışma yaptı. Polisin çalışmasında asıl şüpheli ile birlikte olaya karışan 10'dan fazla kişi gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı

Kaynak: İHA

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