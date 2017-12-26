Kızı Uğurlu Geldi…

Arka arkaya yaptığı şarkılar ve projelerinin yanı sıra yaz, kış demeden konserlerine devam eden Berkay, yeni albümünün dördüncü klibini geçtiğimiz gün çekti. Söz ve müziği Yılmaz Taner, düzenlemesi Erhan Bayrak imzalı "Ben Yaşarım" şarkısına Behzat Uygur yönetmenliğinde İstanbul Kilyos sahilinde çekilen klip müzikseverlerle buluştu.

Çekimleri 12 saatte tamamlanan klipte, soğuk havanın azizliğine uğrayan Berkay çok üşümesine rağmen profesyonelliği elden bırakmadı. "Ben işimi severek yapıyorum. Klip de işimizin en önemli parçası. Albümdeki tüm şarkılara arka arkaya klip çekmek istiyorum. Zor anlar yaşasak bile buna değer" diyen Berkay, bir ayrılık hikayesini konu alan klip çekimlerinden sonra ateşlendi. Ardı ardına alınan konser programı nedeniyle dinlenme fırsatı bulamayan Berkay "benim ilacım sahnede olmak" diyerek yoğun programına devam etti.

2018 kış aylarındaki konserleri şimdiden belli olan ve dopdolu bir kış sezonu yaşamaya hazırlanan Berkay, Ekim ayında dünyaya gelen kızı "Arya" nın kendisine uğur getirdiğini söyledi. İyi bir ekiple çalışmanın keyfini sürdürdüğünü, menajeri Özgür Aras ile şimdiden yaz sezonu için hazırlıklara başladıklarını ve sürprizler hazırladıklarını da ileten Berkay, yeni albümünün dinleyiciler tarafından çok beğenilmesinden çok mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.