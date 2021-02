Kızı oynadı 'mucize anne' elmayla karnını doyurdu

BÜYÜK KIZIYLA GEZİNTİDE Gadot ve Yaron Varsano ile 2008 yılında yaptığı evliliğinden dünyaya gelen iki kızından büyüğü, önceki gün Los Angeles'ta güneşli havanın keyfini çıkardı. 35 yaşındaki Gadot ile 9 yaşındaki Alma'ya bir anne- kız daha eşlik etti.

DESTEK OLDU Gal Gadot bir süre tekerlekli patenlerinin üzerinde durmaya çalışan kızına destek oldu. Daha sonra da çocuklar oynarken kaldırımda oturup onları izledi.

ARKADAŞIYLA SOHBET ETTİ

Bir ara karnı acıkan Gal Gadot, yanında getirdiği elmayı yerken, kızıyla birlikte kendisine eşlik eden anneyle uzun bir sohbete daldı.

GEÇEN YIL EN ÇOK KAZANANLAR LİSTESİNDE ÜÇÜNCÜ SIRADAYDI

İsrailli oyuncu Gal Gadot, rol aldığı Wonder Woman filmiyle kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı. Oyuncu, geçen yıl en çok kazanan kadın oyuncular listesinde üçüncü sırada yer aldı. Gadot, geçen yıl servetine 31.5 milyon dolar ekledi.

2020'DE 31.5 MİLYON DOLAR KAZANDI

Ancak ünlü oyuncunun, kariyerinde büyük bir sıçrama noktası olan Wonder Woman filminden, beklenenden daha az kazandığının ortaya çıkması da şaşkınlık yaratmıştı. Gadot'nun geçen yıl kazandığı 31.5 milyon doların 20 milyon doları Red Notice adlı filmden geliyor.

GÜZELLİK KRALİÇESİ

İsrail'de Tel Aviv'de dünyaya gelen Gal Gadot, ilk gençlik yıllarını da orada geçirdi. 2004'te 18 yaşındayken İsrail Güzeli tacını giydi Gadot. Daha sonra da iki yıl boyunca, ülkesinde adet olduğu üzere askerlik yaptı.

ROLÜ OLGA KURYLENKO'YA KAPTIRDI

Ardından da modellik kariyerine başladı. İlk uluslararası rolünü, Fast and Furious (Hızlı ve Öfkeli) filminin 2009'da çekilen halkasında üstlendi. Gadot, James Bond serisinin Quantum of Solace adlı halkasında Camille Montes rolü için seçmelere katıldı, ancak rolü Olga Kurylenko'a kaptırdı. Hızlı ve Öfkeli adlı filmdeki rolü de bundan sonra geldi.

AJANDASI DOLU Gal Gadot, 2016 tarihli Batman Versus Superman adlı filmde Wonder Woman karakterini oynadı. Bu rol için dövüş sanatları eğitimi aldı. 2017'de de Wonder Woman adlı sinema filmi için kamera karşısına geçti. Gadot'nun ajandasında Wonder Woman 1984, Wonder Woman 3, Irena Sandler gibi yapımlar da bulunuyor.

İKİ ÇOCUK ANNESİ Gal Gadot, 2008 yılında Yaron Versano ile evlendi. Çiftin, dokuz yaşında Alma ve üç yaşında Maya adında iki tane kızı bulunuyor.

