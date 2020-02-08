: Kızı için yaptığı bez bebekleri bugün dünya geneline satıyor (2) - SARAYBOSNA

08.02.2020 12:42 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:45

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaşayan tasarımcı Maja Gerin, ilk olarak kızı için yaptığı bez bebekleri bugün dünyanın dört bir yanına satıyor.

Üç yıl önce kızına hediye olarak yaptığı bez bebekten ilham alan Gerin, kişiye özel ürettiği bez bebeklerle sadece çocukların değil, yetişkinlerin de hayallerine dokunuyor.

Gerin'in arkadaşlıkları iş ortaklığına dönüşen Arnela Horman ile küçük bir atölyede ürettiği "Pepetuşka" adını verdiği bebekler saçları ve göz renkleri ile sipariş sahibine benzemesiyle büyük ilgi görüyor.

AA muhabirine "Pepetuşka" bebeklerinin hikayesini anlatan Gerin, aslında bez bebek yapma fikrine planlı başlamadığını belirterek, "Her güzel şey tesadüfle gelir. Bez bebek fikri de öyle oldu. Anne olduktan sonra kızım için özel bir hediye yapmak istedim. Bu hediye de hayallerime açılan bir kapı oldu." diye konuştu.

Gerin, daha sonra yakın bir arkadaşının kızı için de bez bebek yaptığını ve ardından bunun süreklilik kazandığını dile getirerek "Hep çocuklar için bir şeyler yapmayı hayal ettim. Sonra 'Pepetuşka' ortaya çıktı. Aslında ben sadece hayallerimin peşinden gittim." dedi.

"Pepetuşka" isminin bir anlamı olmadığını ve tamamen tesadüfle ortaya çıktığını aktaran Gerin, "Aklımızda yüzlerce isim vardı. Kızım, bez bebeği ilk kez eline aldığında ona 'Pepe' demişti. Sonra da ağzından anlamsız 'Pepetuşka' ifadeleri çıkmıştı. O zaman, markanın da bu olması gerektiğine inandım." ifadelerini kullandı.

Gerin, bez bebeklerin ilk önce sadece kız çocukları için olduğunu ifade ederek, ilginin artması üzerine erkek çocuklar ve yetişkinler için de özel bez bebekler yaptıklarını anlattı.

Yapımı 10 gün sürüyor

Yetişkinlerin, kendileri için özel yapılan bez bebeklere çocuklardan daha çok sevindiğini dile getiren Gerin, şunları söyledi:

"Yaptığımız bez bebeklerin sadece gözleri var. Bu aslında, Rudolf Steiner tarafından geliştirilen 'Waldrof' yöntemini benimsiyor. Bu yöntemde çocuklara hayal gücünü kullanmalarını tetiklemek için dört dörtlük bebekler verilmez. Sadece gözleri olan bir bebeğin sevinmesini, ağlamasını, hüzünlenmesini veya gülmesini tamamen çocuğun hayal gücüne bırakıyoruz."

Arnela Horman ise kişiye özel bebekleri sosyal medyadaki hesapları üzerinden aldıkları siparişlerle yaptıklarını aktararak, "Bize gönderdikleri fotoğrafla birebir aynı Pepetuşka yapıyoruz. Tamamen el yapımı üretiyoruz. Yaklaşık 10 gün içinde teslim ediyoruz." dedi.

Aslen iktisatçı olsa da "Pepetuşka" ile hayallerini gerçekleştirdiğini söyleyen Horman, "Maja ile uzun yıllardır arkadaşız. Bu arkadaşlığımızın iş ortaklığına da dönüşmesi beni ayrıca mutlu etti. 14 yıl çalıştığım işimden ayrıldım ve kendimi tamamen bez bebek yapımına adadım." diye konuştu.

Horman, "Pepetuşka" aracılığıyla Bosna Hersek'te yeni bir başarı hikayesi yazdıklarını belirterek, renkli ve eğlenceli bebeklerin sadece Bosna Hersek'ten değil dünya genelinde alıcısı olduğunu söyledi.

Bugüne kadar yüzlerce bez bebek yaptıklarını kaydeden Horman, yakın zamanda anne-kız "Pepetuşka" bebekler de üretmeye başlayacakları aktardı.

Sahibine teslim edildiği günün yazılı olduğu bir "doğum belgesi" ile verilen 50 santimetrelik bez bebekler, 60 avrodan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Kaynak: AA

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