Kızı için felekten bir gece çaldı
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Kızı için felekten bir gece çaldı

Kızı için felekten bir gece çaldı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kızı Maya'nın Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde okumak istediğini belirten Pınar Aylin, yeni bir şarkı, kitap ve konser programıyla sevenlerinin hasretini dindirmeye hazırlanıyor.

Uzun zamandır İzmir'de yaşayan Pınar Aylin, kızı Maya'nın üniversiteye kaydını yaptırmak için geldiği İstanbul'da soluğu Sortie'de aldı. Eşi Süleyman Erbaykent ile Ello'ya geçen çift, Lübnan lezzetlerine hayran kaldı. Berksan sahibi olduğu mekanda, sanatçı dostuna özel ilgi gösterdi. Kızı Maya'nın Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde okumak istediğini belirten Aylin, yeni bir şarkı, kitap ve konser programıyla sevenlerinin hasretini dindirmeye hazırlanıyor. 90'ların unutulmaz şarkılarıyla insanların pandemide moral bulduğunu belirten Aylin, yine çabuk tükenmeyen 90'ların havasında muhteşem bir şarkıyla dönüş yapacağını açıkladı. Ünlü sanatçı gecenin sonunda verilen muhallebiye de doyamadı.

Kızı için felekten bir gece çaldı

Kaynak: Snob Magazin

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