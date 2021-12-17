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Kızgın fırından pişen tavuğu çaldılar

Kızgın fırından pişen tavuğu çaldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki genç, pişme fırınının içinden tavuk çaldı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki genç, pişme fırınının içinden tavuk çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Körfez ilçesine bağlı Adnan Kahveci Bulvarı Dadaş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir markete ait pişme fırınının önüne gelen iki şahıs bir süre bekledi. Şahıslardan biri çevreyi gözetlerken, diğeri ise fırının yakınında beklemeye başladı. İş yeri sahibinin içeri girmesini bilen fırsat şahıs, kızgın fırının içine elini sokarak pişmiş tavuğu çaldı. O anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - KOCAELİ

Kızgın fırından pişen tavuğu çaldılar

Kızgın fırından pişen tavuğu çaldılar

Kızgın fırından pişen tavuğu çaldılar

Kızgın fırından pişen tavuğu çaldılar

Kızgın fırından pişen tavuğu çaldılar

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