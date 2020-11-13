Kızamık nedir? Kızamık belirtileri neler? Kızamık aşısı yan etkileri nelerdir?
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Kızamık nedir? Kızamık belirtileri neler? Kızamık aşısı yan etkileri nelerdir?

13.11.2020 02:03 | Son Güncelleme: 13.11.2020 02:06
Kızamık nedir? Kızamık belirtileri neler? Kızamık aşısı yan etkileri nelerdir?

Vücutta oluşan kırmızı döküntülerle kendini belli eden Kızamık nedir ve nasıl bulaşır? Kızamık belirtileri neler? Kızamık aşısı yan etkileri nelerdir?

Bulaşıcı hastalık olan kızamığın tedavisi için hekime başvurulması gerekmektedir. Peki, Kızamık nedir? Kızamık belirtileri neler? Kızamık aşısı yan etkileri nelerdir?

KIZAMIK NEDİR?

Kızamık virüsü ile meydana gelen akut, döküntülü bir enfeksiyon hastalığıdır. Hava damlacıkları yoluyla kişiden kişiye geçen oldukça bulaşıcı bir enfeksiyondur. Virüsün kuluçka dönemi 10-14 gündür. Şikayetler başlamadan önceki iki gün ile döküntü başladıktan sonraki dört gün en bulaşıcı dönemdir. Bir kez geçirildiğinde hayat boyu bağışıklık bırakır.

KIZAMIK NASIL BULAŞIR?

Kızamık, solunum sisteminin viral bir enfeksiyondur ve çok bulaşıcı bir hastalıktır. Kızamık, enfekte olmuş mukus ve tükürük ile temas yoluyla yayılabilen çok bulaşıcı bir hastalıktır. Kızamık virüsü ile enfekte bir kişi, öksürdüğü veya hapşırdığı sırada enfeksiyonu havaya bırakabilir. Birkaç saat boyunca yüzeylerde yaşayabilen kızamık virüsü yakın çevredeki herkesi etkileyebilir. Kızamık çok bulaşıcı bir hastalıktır. Çok bulaşışı bir hastalık olan kızamık, aynı oda içinde bulunan ve aşı olmayan 10 kişiden 9'una bulaşabilir. Kızamık olan bir kişi virüsü yaklaşık bir hafta boyunca başkalarına bulaştırabilir.

KIZAMIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

1-3. günler arası: Hafif veya yüksek ateş, kuru öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık. Üst azı dişlerinin yanındaki dişetlerinde ve yanak içinde beliren, küçük beyaz noktalar (Koplik lekeleri) kızamık için tanı koydurucudur.

4-8. günler arası: Yüksek ateş (39o -40oC), karakteristik döküntü. Döküntü, kulak arkasından başlayarak yüze, oradan gövdeye ve daha sonra da kol ve bacaklara yayılır. Bir süre sonra aynı sırayı izleyerek solar ve yerinde geçici bir renk değişikliği bırakabilir.

Göz konjunktivası iltihabı (konjunktivit) görülebilir. Gözler ışığa karşı hassaslaşır.

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