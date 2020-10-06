Kızamık hastalığı nedir? Kızamık nasıl olur? Kızamık hastalığı belirtileri nelerdir? Kızamık aşısı yan etkileri nelerdir?

Genellikle çocuklarda görülen kızamık hastalığı her yaşta görülebilir. Döküntü ve kızarık şeklinde kendini belli eden hastalık nedir? Kızamık hastalığı nedir? Kızamık nasıl olur? Kızamık hastalığı belirtileri nelerdir? Kızamık hastalığı tedavisi nasıl olur? Kızamık aşısı yan etkileri nelerdir?

Kızamık çeşitli belirtiler ile anlaşılan genellikle çocuk yaşlarda görülen deri hasatalığıdır. Kızamık bulaşıcı mı? Kızamık nasıl olur? Kızamık hastalığı belirtileri nelerdir? Kızamık aşısı yan etkileri nelerdir? gibi soruların yanıtı haberimizde yer almaktadır.

KIZAMIK HASTALIĞI NEDİR?

Kızamık, virüsün neden olduğu bir çocukluk çağı döküntülü hastalığıdır. Genellikle kış sonu, ilkbahar başlarında artan kızamık küçük çocuklarda yaygın olmakla birlikte aşılama yapılmayan veya daha önce kızamık geçirmemiş yetişkinlerde de görülebilir.

KIZAMIK HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kızamuk hastalığının belirtileri günlere göre değişiklk göstermektedir. Hafif veya yüksek ateş, kuru öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık. Üst azı dişlerinin yanındaki dişetlerinde ve yanak içinde beliren, küçük beyaz noktalar (Koplik lekeleri) kızamık için tanı koydurucudur. 4. ve 5. günlerde ise Döküntü, kulak arkasından başlayarak yüze, oradan gövdeye ve daha sonra da kol ve bacaklara yayılır.

KIZAMIK TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Hastanın 10 gün süreyle izole edilmesi uygundur.

Ateş düşünceye kadar yatak istirahati gerekir.

Şikayetlere yönelik tedavi uygulanır. Ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar ve öksürük şurupları kullanılabilir.

Bakterilere bağlı komplikasyon gelişmediği sürece antibiyotik tedavisi verilmemelidir.

KIZAMIK HASTALIĞI BULAŞICI MI?

Kızamık hastalığı bulaşıcıdır ve kişinin kendini izole etmesi gerekir. Kızamık, solunum sisteminin viral bir enfeksiyondur ve çok bulaşıcı bir hastalıktır. Kızamık, enfekte olmuş mukus ve tükürük ile temas yoluyla yayılabilen çok bulaşıcı bir hastalıktır.