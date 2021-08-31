Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir AVM'de düzenlenen doğum günü partisine katılan 16 yaşındaki kız, bowling salonunda iki erkeğin tacizine uğramasının ardından gittiği tuvalette yine aynı şahısların tecavüzüne uğradı. Tecavüz anlarını kaydeden şahıslar, diğer kızların çığlık atmasıyla kaçarken, olayın ardından kızın annesine "Davacı olmayın size ömür boyu alışveriş çeki verelim" diyen AVM yöneticilerine tepki gösterildi.

ABD'nin Güney Yorkshire bölgesindeki bir alışveriş merkezinde doğum günü partisine katılan genç kızın başına gelenler büyük yankı uyandırdı. Alışveriş merkezinin bowling salonunda arkadaşlarıyla oyun oynayan 16 yaşındaki kız, önce 2 kişinin tacizine uğradı.

TUVALETTE TECAVÜZ ETTİLER

2 kişi daha sonra bowling salonundan ayrılan ve tuvalete giden genç kıza tecavüz etmeye başladı. Bu sırada 3. bir kişi de tecavüzü filme aldı. Tuvalete gelen diğer kızların olayı görüp çığlık atmasının ardından 2 kişi kaçarken, olayı filme alan genç güvenlik tarafından yakalandı.

2 ARKADAŞININ ADRESİNİ VERDİ

AVM'ye çağrılan polisler tarafından gözaltına alınan şahıs, sorgusunda arkadaşlarının adreslerini vermek zorunda kaldı. Güney Yorkshire polisi, aldığı istihbarat üzerine 2 gencin evine giderek, şahısları gözaltına aldı.

KIZIN ANNESİNE ÇİRKİN TEKLİF

Olayın duyulmasının ardından AVM yöneticilerinden kızın annesine de çirkin bir teklif gitti. AVM yöneticileri, markalarının zedelenmesini önlemek amacıyla kızın ailesini davadan vazgeçirmek istedi. Yöneticilerin, "Dava açmayın, size ömür boyu alışveriş çeki verelim" teklifini duyan anne, bunu reddederken haklarındaki soruşturma devam eden 3 genç, AVM'ye girmekten ömür boyu men edildi.