Kız öğrenciler akıllı gaz maskesi üretti

VAN'ın Erciş ilçesindeki Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencilerinden oluşan 4 kişilik ekip, kimya öğretmeni Kadir Karakaş'tan aldıkları destekle nanoteknoloji ile karbonmonoksiti filtreleyerek dışarıda tutup, sadece oksijeni içeri alan akıllı gaz maskesi geliştirdi. Kız öğrenciler, tasarladıkları akıllı maskeyle de Teknofest'e başvurdu. Geçen yıl yine Karataş'ın desteği ile başka okuldaki kız öğrencilerden oluşan 'Türk Nano Tim', havada 20 dakika kalabilen 6 model uçak yapmıştı. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da dikkatini çeken bu çalışmayı sosyal medyadan paylaşmıştı.

Erciş ilçesindeki Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri Gülnaz Akbaş, Hatice Kevser, Hiranur Akbay ve başka okuldan destek aldıkları 12'inci sınıf öğrencisi Vehbi Nama, pandeminin başladığı 2 yıl önce akıllı maske projesi üzerinde çalıştı. 4 kişiden oluşan öğrenci gurubu, projelerini kimya öğretmeni Kadir Karakaş'a iletti. Öğretmenlerinden destek alan öğrenciler, 2 yıl boyunca aralıksız çalıştı. Laboratuvar ortamında çalışan öğrenciler, nanoteknoloji ile havada bulunan karbonmonoksiti filtreleyip, sadece oksijeni içeri alan akıllı gaz maskesini geliştirdi. Öğrenciler, proje ile Teknofest'e de başvuru yaptı.

Geçen yıl Erciş'te farklı okulda yine Kadir Karakaş'ın destek verdiği 10'uncu ve 11'inci sınıfta eğitim gören 2 kız öğrenci, 'Türk Nano Tim' adıyla çalışmaya başlayıp, kumanda ile kontrol edilen ve havada 20 dakika kalabilen 6 model uçak yapmıştı. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da kızların başarısını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.