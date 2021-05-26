'Kız meselesi' tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
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'Kız meselesi' tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Yılmaz - Haberler | 3. Sayfa

- 'Kız meselesi' tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Sağlık ekiplerinin dakikalarca kalp masajı yaptığı şahıs hayatını kaybetti Konya'da çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürülürken, 1 kişi de yaralandı.

- 'Kız meselesi' tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Sağlık ekiplerinin dakikalarca kalp masajı yaptığı şahıs hayatını kaybetti

KONYA - Konya'da çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürülürken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Arafat Sokak'ta bulunan bir apartmanın girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen F.Ö., Y.K., Orhan Çumralıgil ve D.K. arasında kız meselesi iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ö., Orhan Çumralıgil'i kalbinden ve karnından; D.K.'yı ise karın kısmından bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Orhan Çumralıgil'e apartman içerisinde kalp masajı yaptı. Defalarca kalp masajı yapılarak geri döndürülen Orhan Çumralıgil ve hafif yaralanan D.K. ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Orhan Çumralıgil hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi F.Ö. ve olaya karıştığı belirlenen Y.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(MY-RÇ-FM-MA-Y)

'Kız meselesi' tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
'Kız meselesi' tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
'Kız meselesi' tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
'Kız meselesi' tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Yılmaz

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