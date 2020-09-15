Sokak ortasında kız kavgası! Arkadaşını yere yatırıp kafasını kaldırıma vurdu
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Sokak ortasında kız kavgası! Arkadaşını yere yatırıp kafasını kaldırıma vurdu

İstanbul'da sokak ortasında iki kız arkadaşın kavgası güvenlik kamerasına yansıdı. Kızlardan birinin arkadaşını yere yatırarak kafasını kaldırıma vurması görenlerin yüreklerini ağza getirdi.

15.09.2020 09:34 | Son Güncelleme: 15.09.2020 10:39

Esenyurt'ta iki kız arkadaş sokak ortasında birbirine girdi. Arkadaşının saçından tutarak yere düşüren genç kız, daha sonra kızı saçından tutarak kaldırıma vurdu. Genç kızların kavgası ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

HAKARET EDİP TEHDİTLER SAVURDU

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 10: 30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir arabadan inen iki genç kız henüz bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında tartışmaya başladı. Edinilen bilgiye göre taraflardan biri, yakın arkadaşı olduğu öğrenilen kız arkadaşına hakaret ederek tehditler savurmaya başladı. Tartışmaya karşılık vermek istemeyen arkadaşı ise oradan uzaklaşmak istedi.

ARKADAŞININ KAFASINI KALDIRIMA VURDU

Ancak sinirli genç kız, engel olarak önce darp etti, daha sonra saçından tutarak arkadaşını yere düşürdü. Düşen arkadaşının üzerine çıkıp kafasını kaldırıma vuran öfkeli genç kız, arkadaşını tehdit etmeye devam etti. Kavga ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sokak ortasında kız kavgası! Arkadaşını yere yatırıp kafasını kaldırıma vurdu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (4)
SABİT: Erkeklere Angara sözleşmesi çıksın
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TÜRK: Vay benim delikanli Ülkemmmmm ne hale geldin be ne hale getirdin Bas bakanim bu ülkeyiiiiiii
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HAMİT: Hanımefendi ve beyefendi tabirleri ve yaşantıları gittikçe bizlerden uzaklaşmakta yerini pitbullaşmış insan görünümlü yaratıklar almaya başladı.
Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
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