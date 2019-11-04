"Kız Kardeşim Eğitim Tırı" Bursa'da

04.11.2019 14:04

Kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla hazırlanan "Kız Kardeşim Projesi" kapsamında il il gezen "Kız Kardeşim Eğitim Tırı" Bursa'ya geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca Cola Türkiye'nin katkılarıyla yürütülen projenin eğitim tırı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın Şehreküstü'deki hizmet binası önünde konuşlandı.

Proje hakkında gazetecilere açıklama yapan Coca Cola Türkiye İletişim Müdürü Zeynel Çağlar, 2015 yılında başlayan projenin kadın girişimciliğini ve kadınların ekonomik hayata katılımlarını artırmayı amaçladığını belirtti.

Başlangıçtan bu yana 11 bini aşkın kadına ulaştıklarını aktaran Çağlar, "Hedefimiz bu yıl bu sayıyı 9 bine çıkartmak." dedi.

Çağlar, Bursa'da projenin başladığı 2015 tarihinden bu yana 577 kadının eğitimlerden faydalandığını belirterek "Kadınlara finansal okuryazarlık, dijital okuryazarlık, girişimcilik, sosyal medya, iletişim becerileri, dijital pazarlama alanlarında eğitimler veriyoruz. Bu eğimleri daha da artırmayı amaçlıyoruz. Eğitim tırı 2 gün Bursa'da olacak." diye konuştu.

Proje Koordinatörü Uğurcan Top da kendi potansiyelini

açığa çıkaran kadınların ekonomik hayata ve topluma katkılarının arttığını vurguladı.

Teknolojinin her

geçen gün daha da geliştiğini hatırlatan Top, "Ebeveyn ve bilgi güvenliğine ilişkin sunduğumuz eğitim ile katılımcıların internet kullanımlarındaki donanımlarının artırılmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA