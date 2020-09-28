Kız çocuğunu istismardan tutuklanan Fatih Nurullah, müritlerine mektup gönderdi
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Kız çocuğunu istismardan tutuklanan Fatih Nurullah, müritlerine mektup gönderdi

28.09.2020 09:21 | Son Güncelleme: 28.09.2020 09:31
Kız çocuğunu istismardan tutuklanan Fatih Nurullah, müritlerine mektup gönderdi

Kız çocuğunu istismardan tutuklanan sözde şeyh Fatih Nurullah müritlerine gönderdiği mektupta komployla karşı karşıya olduğunu belirterek "Uyuşturucu bağımlısı birinin bozuk aile yapısının korunması için yaptığımız merhameten yardımlar ihanet ve komplo olarak geri dönmüştür" dedi.

Sakarya'da 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan Fatih Nurullah, müritlerine gönderdiği mektupta kendini savundu. Gerçek adı Eyyüp Fatih Şağban olan Nurullah, müritlerine gönderdiği mektupta "Sizi üzecek bir şey yapmadım. Komployla karşı karşıyayız. Uyuşturucu bağımlısı birinin bozuk aile yapısının korunması için yaptığımız merhameten yardımlar ihanet ve komplo olarak geri dönmüştür. Kızlarını bize teklif etmişler. Bizim de 'Yaşı 18'e geldiğinde belki olur' demekliğimiz olmuştur" ifadelerini kullandı.

İşte o mektup;

"İcazet töreni öncesinde böyle meşum bir olay yaşanması fakiri üzmüş, yeni halife kardeşlerimizin boynunu bükmüştür. Bütün halifelerimiz, rehber ve zakirlerimiz vazifelerine devam ederek yokluğumuzu hissettirmemesi temennimizdir. Hacı Bayram Külliyemizin tamamlanması ricamızdır. Bize gelince…

"KIZLARINI BİZE TEKLİF ETMİŞLER"

Aklıma Ahmet Yesevi Hazretleri geldi. 63 yaşından sonra yer altına inmiş ve bir daha ışığı görmemiş. Kendimi şartladım. Çıkarsam hizmetinize devam edeceğim. Sizi üzecek bir şey yapmadım. Komployla karşı karşıyayız. Uyuşturucu bağımlısı birinin bozuk aile yapısının korunması için yaptığımız merhameten yardımlar ihanet ve komplo olarak geri dönmüştür. Kızlarını bize teklif etmişler. Bizim de 'Yaşı 18'e geldiğinde belki olur' demekliğimiz olmuştur.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NE GÖNDERME

Telefondaki konuşmalarda, yapmadığımız fiileri bize zorla teyit ettirmek istemişler ve ayrı ayrı para talep etmişlerdir. (70.000 TL) Telefondaki 'yapmayın-etmeyin' ricaları böyle bir sonucun doğmaması içindir. Ne yazık ki İstanbul Sözleşmesi'ndeki beyan esas alınarak, bu durum zuhur etmiştir."

Kaynak: Sözcü - İsmail Saymaz

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