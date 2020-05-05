Kız Babası filmi oyuncuları kim? Kız Babası konusu ve fragmanı
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Kız Babası filmi oyuncuları kim? Kız Babası konusu ve fragmanı

Kız Babası filmi oyuncuları kim? Kız Babası konusu ve fragmanı
05.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:18

Kız Babası filmi, kızını tehlikeli olduğunu bildiği adamdan korumak için gözünü karartan bir babanın hikayesini ekrana getiriyor. Kızının yanlış adamla birlikte olduğunu bilmeden evlenmesine razı gelmeyen baba Adil, kızını kararından vazgeçirebilecek mi? Kız Babası filmi fragmanı haberimizde.

Altan Erkekli, Derya Alabora ve Melis Tüzüngüç'ün bulunduğu kahkaha tufanı koparacak Kız Babası filmi, bir babanın evladı için yapabileceklerini gözler önüne seriyor. Kız çocuğunu evlendirmek, oğlunuzu evlendirmek kadar kolay mıdır? Kız babası Adil, bu sorunun yanıtını veriyor. Kız Babası filmi detayları...

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KIZ BABASI OYUNCULARI

Altan Erkekli'nin, kız babası Adil'i canlandırdığı komedi filmi 2018 yılında vizyona girdi. Filmin oyuncuları arasında; Derya Alabora, Melis Tüzüngüç, Durul Bazan yer alıyor. Kız Babası filminin yönetmenliğini ise Süleyman Seçik yürütüyor.

Kız Babası filmi oyuncuları kim? Kız Babası konusu ve fragmanı

KIZ BABASI FİLMİ KONUSU

Taksici Adil'in, kızını tehlikeli gördüğü bir adamla evlendirmemek için yaptıklarını konu alıyor.

Ailesini geçindirmek için taksicilik yapan Adil, kızının sevgilisi olduğunu öğrenmesiyle yerle bir oluyor. Bahadır adında boksör olan biriyle görüşen kızının aslında tehlikeli biriyle birlikte olduğunu düşünür. Kısa süre sonra ayrılacaklarını hesap eden Adil, kızının Bahadır ile evlenme kararı aldığını öğrenir.

Kız Babası filmi oyuncuları kim? Kız Babası konusu ve fragmanı

Kızının Bahadır ile evlenmesine karşı olan Adil, gerekçelerinde de haklıdır. Kızının tehlikelerden habersiz olduğunu farkeden baba, kızının yanlış insanla evlenmesini engellemek için kolları sıvar.

Kız Babası filmi oyuncuları kim? Kız Babası konusu ve fragmanı
Kız Babası filmi oyuncuları kim? Kız Babası konusu ve fragmanı
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