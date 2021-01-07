Sevgilisiyle tartışınca 'İntihara kalkışacağını' söyleyen şahsın kapısına ekipler dayandı
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Sevgilisiyle tartışınca 'İntihara kalkışacağını' söyleyen şahsın kapısına ekipler dayandı

07.01.2021 10:20 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:24

Antalya'da sevgilisiyle telefonda tartışan adam intihar edeceğini söyledi. Uzun süre sevgilisinden haber alamayan kadın panikleyip ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekiplere kapıyı açan adam "Tartıştık yattım, böyle olacağını bilmiyordum" derken, içeriden gaz kokusu geldiği fark edildi

İlginç olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Ulus Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Kız arkadaşı ile telefonda tartıştığı iddia edilen U.K. (32), intihar etmek istediğini söyledikten sonra telefonunu kapatıp, uykuya daldı.

EKİPLERE HABER VERDİ

U.K.'ya ulaşamayan kız arkadaşı, durumu önce yakınlarına, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, U.K.'nın kapı zilini çaldı.

"BÖYLE OLACAĞINI BİLMİYORDUM"

Bir süre sonra kapıya çıkan U.K., polise, "Kız arkadaşımla tartıştık. Ben de intihar edeceğimi söyledikten sonra telefonumu kapatıp, yattım. Böyle olacağını bilmiyordum" dedi. İçeriden gaz kokusu geldiğini belirten polis, U.K.'den önce pencereleri açıp, evi havalandırmasını istedi.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen U.K., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kız arkadaşıyla tartışınca intihara kalkıştı
Sevgilisiyle tartışınca 'İntihara kalkışacağını' söyleyen şahsın kapısına ekipler dayandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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