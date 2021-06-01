Kız arkadaşının uçuşunu engellemek için bomba ihbarında bulunmuş
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Kız arkadaşının uçuşunu engellemek için bomba ihbarında bulunmuş

Kız arkadaşının uçuşunu engellemek için bomba ihbarında bulunmuş
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel

Ordu-Giresun Havalimanı'nda yolcu uçağına yönelik asılsız bomba ihbarının, ABD'de yaşayan kişinin, kız arkadaşının İstanbul'a gitmesini engellemek için yaptığı ortaya çıktı.

Ordu'nun Gülyalı ilçesi ile Giresun'un Piraziz ilçeleri arasında yer alan Ordu-Giresun Havalimanı'nda, yolcu uçağına yönelik dün akşam bomba ihbarı yapıldı. Bunun üzerine havalimanına, polis ve bomba imha uzmanı ekipler sevk edildi. Tedbirler kapsamında apronda bulunan uçaklardaki yolcular, indirilirken, geniş güvenlik önlemi alındı.

BOMBA İHBARI ASILSIZ ÇIKTI

Daha sonra polis ekipleri, uçağın kargo ve kabin bölümünde arama başlattı. Aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Havalimanında bekletilen yolcuların alındığı uçaklar, kalkış yaparak, İstanbul ve Ankara'ya hareket etti. İhbarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kız arkadaşının uçuşunu engellemek için bomba ihbarında bulunmuş

KIZ ARKADAŞININ GİDİŞİNİ ENGELLEMEK İSTEMİŞ

Yapılan araştırmalar sonucu ihbarın, ABD üzerinden yapıldığı tespit edildi. Asılsız ihbarı yapan kişinin kimliğinin belirlendiği ve Ordu'da yaşayan kız arkadaşının İstanbul'a gitmesini engellemek için bomba ihbarında bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak

Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki bomba ihbarı asılsız çıktı
Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki bomba ihbarı asılsız çıktı
Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçak için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçak için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
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