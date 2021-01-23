Kız arkadaşına intihar mesajı atan genç için ekipler seferber oldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kız arkadaşına mesaj atan genç, ekipleri harekete geçirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kendine zarar vermek isteyen şahsı ikna edemeyince içeri girilip yaralı olarak kurtarıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinin Hunat Mahallesi Yanıkoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Bayram H, kız arkadaşına intihar edeceğine dair mesaj attı. Kız arkadaşının durumu bildirmesi üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İKNA ÇABALARINA OLUMLU YANIT VERMEDİ

Polisin ikna çalışmasına cevap vermeyen Bayram H, evde kendisine bıçakla zarar vermeye başladı. Bayram H'nin kız arkadaşı da ikna edebilmek için olay yerine geldi. Bayram H'nin yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmalarına olumlu yanıt vermemesi üzerine ekipler, itfaiye yardımıyla eve girdi. Yaralı olarak evden çıkarılan Bayram H, ambulansla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN