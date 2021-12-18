'Kız arkadaşa laf atma' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü (4)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Antalya'nın Serik ilçesinde Volkan Yılmaz'ın bıçaklı kavgada yaşamını yitirdiği olay sonrasında polis, şüpheli Süleyman Andan (24), Fikret Dost (23) ve Ahmet Akbulut'u (23) gözaltına aldı. Şüphelilerden Süleyman Andan ve Fikret Dost polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Ahmet Akbulut serbest kaldı. Süleyman Andan ve Fikret Dost, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.