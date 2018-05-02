Kiyü'de Cübbe Töreni Düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde (KİYÜ) öğretim üyeleri ve göreve yeni başlayan akademik personel için tören düzenlendi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, öğretim üyeleri ile göreve yeni başlayan akademik personele cübbeleri giydirildi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, törenin açılışında yaptığı konuşmada, cübbeyi üç meslek grubunun giydiğini, bunlardan birinin de akademisyenler olduğunu anımsatarak, cübbe giymenin önemine işaret etti.

Karacoşkun, akademisyenler olarak objektif, bağımsız, ötekileştirmeyen ve dışlamayan sürekli insanlığa katkı sunan bir anlayışı cübbeleriyle beraber üzerlerine giydiklerini ifade ederek, "Burada gözden kaçırılmaması gereken insana hizmet, insan odaklı bir dönüşüme katkı sunmak. Bu bağlamda bakıldığı zaman teröre ve terör örgütlerine yandaş olmayı, malzeme sunmayı veya fikir sunmayı da bir fikir özgürlüğü olarak anlayan bir anlayışın bu cümlenin içerisinde yeri olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 4 profesör, 10 doçent ve 37 doktor öğretim üyesine cübbeleri giydirildi.