KIYMETLİ ÇATALCA HALKIMIZA ÖNEMLE DUYURULUR

Duyuru

#Çatalca'mız #Kaleiçi Mahallemiz, 21 ada 1-2 parsel ve 25 ada 13 parselde bulunan surlarının #restorasyon çalışmalarında bir takım zevat mimar, restoratör, arkeolog gibi her bir şeyi sadece kendilerinin bildiğini iddia ederek devletin ve liyakat sahibi uzmanların, Çatalca Belediyemizin binbir emek ve itina ile tarihi değerlerimize sahip çıkarak Çatalcamızın, ülkemizin tarihi ve kültürel varlıklarını yaşatıp geleceğe taşıma çabalarına " Çamur atta izi kalsın" yaklaşımı ile kamuoyunu da yanıltarak bir takım gayri ahlaki ve mesnetsiz iddialar peşinde koştukları görülmektedir.

Belediye Başkanımız Mesut ÜNER tüm bu siyasi polemiklerden uzak,

sadece hizmet odaklı tüm vatandaşlarımızla gönül birliği içinde, hizmet aşkı ile yola durmadan devam etmektedir.

İddia edildiği gibi ytog #kullanılmadığı, #yonu #taşı kullanıldığı, restorasyon çalışmalarının onaylı projesine uygun olarak devam ettiği KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından belirtilerek gerekli bilgi, belge, fotoğraflar, fatura, rapor ve yapı tespit tutanakları #ÇatalcaBelediye'mize ulaşmıştır.

Siz Kıymetli #Çatalca Halkımızın bilgisine önemle arz ederiz.

#BirlikteÇatalcayız

Habermetre - Son Dakika Haberleri