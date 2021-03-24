Kıyıya vuran atık ahşabı, sanat eserine dönüştürüyor
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Kıyıya vuran atık ahşabı, sanat eserine dönüştürüyor

24.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:39
Kıyıya vuran atık ahşabı, sanat eserine dönüştürüyor

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde öğretmen Hakan Tekin (38), pandemi sürecinde, boş zamanında geri dönüşüm sanatı olan 'driftwood art' ile ilgileniyor.

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde öğretmen Hakan Tekin (38), pandemi sürecinde, boş zamanında geri dönüşüm sanatı olan 'driftwood art' ile ilgileniyor. İlçenin yanı başındaki Keban Baraj Gölü'ne sürüklenen ahşapları toplayıp, değerlendiren Tekin, deneme-yanılma yöntemiyle etkileyici eserler ortaya çıkarıyor.

Pertek ilçesinde, Mustafa Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 12 yıldır biyoloji öğretmenliği yapan Hakan Tekin, pandemi dönemindeki boş zamanını sanata adadı. Öğretmen Tekin, yüz yüze eğitime ara verilen dönemde, boş zamanını Keban Baraj Gölü sahiline vuran atık ahşapları, sanat eserine dönüştürmekle geçirdi. Evinin otoparkını atölyeye çeviren Tekin, 'driftwood art' adı verilen sanatla atık ahşapla etkileyici eserler ortaya çıkarıyor. Tekin, el emeği, göz nuru dekoratif saat, kartal, keman çalan adam ve dans eden kadın heykeli gibi birçok eseri, sosyal medya hesabında sergiliyor.

'PANDEMİ SÜRECİNİ FIRSATA ÇEVİRDİM'Pandemi sürecindeki boş zamanını fırsata çevirdiğini anlatan Tekin, "Pandemi sürecinde eve kapanmanın üzerimde yarattığı psikolojiyle, bu hobiyle uğraşmaya başladım. Bu süreci nasıl olumlu bir şekilde kullanırım mantığıyla bu hobiye yöneldim. 'Driftwood' İngilizce bir kelime. Türkçe karşılığı ise, deniz ve göllerde dalgaların kıyıya vurduğu ahşap parçalarıdır. Bu ahşap parçalarına ilgilim vardı. Ortaokulda edebiyat öğretmenimiz Uygur Orhan'ın heykeltıraş ve ressam yönü vardı. Ben de bu ilgiyi ondan kaptım. Hocamızın 'Elazığ'da Çayda Çıra heykeli' ve 'Harput'ta Balak Gazi heykelinde' emeği vardır" dedi.'GARAJIMI ATÖLYE YAPTIM'Hakan Tekin, çalışma yaptığı atölyenin, doğa ile iç içe olması nedeniyle kendisine ilham verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:  

"Önce Keban Barajı kıyısına gidiyorum, burada dalgaların getirdiği ahşap parçalarını alıp, atölyeme götürüyorum. Eserlerin birçoğunu, atölyeye çevirdiğim baraj manzaralı garajımda yapıyorum. Burası çok sessiz, sakin ve doğa ile iç içe bir yer. Garaj kapılarını açıyorum ve muazzam bir baraj gölü eşliğinde işimi yapıyorum. Burası bana ilham veriyor. Yüzlerce ağaç dalını deneme yanılma yöntemiyle esere dönüştürüyorum. Bir eseri tamamlamak, yaklaşık 3 haftayı buluyor. Yaptığım eserleri de kendime ait olan sosyal medya hesabımda sergiliyorum."


- Tunceli
Kıyıya vuran atık ahşabı, sanat eserine dönüştürüyor
Kıyıya vuran atık ahşabı, sanat eserine dönüştürüyor
Kıyıya vuran atık ahşabı, sanat eserine dönüştürüyor
Kıyıya vuran atık ahşabı, sanat eserine dönüştürüyor
Kıyıya vuran atık ahşabı, sanat eserine dönüştürüyor
Kıyıya vuran atık ahşabı, sanat eserine dönüştürüyor
Kıyıya vuran atık ahşabı, sanat eserine dönüştürüyor
Kıyıya vuran atık ahşabı, sanat eserine dönüştürüyor
Kıyıya vuran atık ahşabı, sanat eserine dönüştürüyor
Kıyıya vuran atık ahşabı, sanat eserine dönüştürüyor
Kıyıya vuran atık ahşabı, sanat eserine dönüştürüyor
Kıyıya vuran atık ahşabı, sanat eserine dönüştürüyor
Kıyıya vuran atık ahşabı, sanat eserine dönüştürüyor
Kıyıya vuran atık ahşabı, sanat eserine dönüştürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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