KIYIYA OTURAN KONTEYNER GEMİSİNİ KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - Beylikdüzü'nde karaya oturan konteyner gemisini kurtarma çalışamaları başladı. Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada, KEGM-6 botumuz Marport Limanı içerisinde baş taraftan karaya oturan Liberya bayraklı 270 m. boyundaki MSC ALICANTE isimli konteyner gemisinin yanında olup KURTARMA-8, KURTARMA-11 ve dalgıç ekiplerimiz ivedilikle olay mahaline yönlendirildi. denildi.

Görüntü İstanbul Beylikdüzü'nden! Kuvvetli fırtına binayı paramparça etti Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet