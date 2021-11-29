KIYIYA OTURAN KONTEYNER GEMİSİNİ KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI - Haberler
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KIYIYA OTURAN KONTEYNER GEMİSİNİ KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beylikdüzü'nde karaya oturan konteyner gemisini kurtarma çalışamaları başladı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - Beylikdüzü'nde karaya oturan konteyner gemisini kurtarma çalışamaları başladı. Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada, KEGM-6 botumuz Marport Limanı içerisinde baş taraftan karaya oturan Liberya bayraklı 270 m. boyundaki MSC ALICANTE isimli konteyner gemisinin yanında olup KURTARMA-8, KURTARMA-11 ve dalgıç ekiplerimiz ivedilikle olay mahaline yönlendirildi. denildi.

KIYIYA OTURAN KONTEYNER GEMİSİNİ KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

KIYIYA OTURAN KONTEYNER GEMİSİNİ KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

KIYIYA OTURAN KONTEYNER GEMİSİNİ KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

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