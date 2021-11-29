KIYIYA OTURAN KONTEYNER GEMİSİNİ KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Beylikdüzü'nde karaya oturan konteyner gemisini kurtarma çalışamaları başladı.
BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - Beylikdüzü'nde karaya oturan konteyner gemisini kurtarma çalışamaları başladı. Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada, KEGM-6 botumuz Marport Limanı içerisinde baş taraftan karaya oturan Liberya bayraklı 270 m. boyundaki MSC ALICANTE isimli konteyner gemisinin yanında olup KURTARMA-8, KURTARMA-11 ve dalgıç ekiplerimiz ivedilikle olay mahaline yönlendirildi. denildi.