Kıyıköy Belediye Başkanı ve 12 kişi gözaltında (2)
TUTUKLANDIKırıklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Beldesi'nin Belediye Başkanı Ender Sevinç, Kırıkklareli Sulh Ceza Hakimliği kararınca tutuklandı.
VİZE, KIRKLARELİ (DHA) - TUTUKLANDI
Kırıklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Beldesi'nin Belediye Başkanı Ender Sevinç, Kırıkklareli Sulh Ceza Hakimliği kararınca tutuklandı. Sevinç ayrıca, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
Haber : ANKARA,
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