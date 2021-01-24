Kıyı Ege ve Antalya'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı
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Kıyı Ege ve Antalya'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

24.01.2021 21:01 | Son Güncelleme: 24.01.2021 21:13
Kıyı Ege ve Antalya'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

Kıyı Ege'de ve Antalya'nın doğusunda yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın İzmir, Aydın, Muğla, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (20-50 kilogram/metrekare), Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli (50-75 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Kuvvetli yağışların Kıyı Ege'de yarın öğleden sonra, Muğla'da akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği, Antalya'nın doğusunda salı günü de devam edeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

4 BÖLGE İÇİN DE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan bir diğer uyarıya göre, bu geceden itibaren Kıyı Ege'den başlayarak yarın Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'de güneyden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 kilometre/saat, yüksek kesimlerde 90-120 kilometre/saat) öngörülüyor.

Yarın akşam Kıyı Ege'den başlayarak zamanla diğer bölgelerde de fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, soba ve bacalardan kaynaklanabilecek karbonmonoksit zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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