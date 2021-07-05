Kıyas ne demek? İslam hukukunda kıyas nedir?

Kıyas kelimesi son günlerde anlamı sıkça aratılanlar arasında yer aldı. İslam hukukunda yer alan kelimelerden biri olan kıyasın anlamı merak ediliyor. Peki, Kıyas ne demek? İlam hukukunda kıyas nedir?

İslam hukukunda yer alan terimlerden biri olan kıyasın anlamı merak ediliyor. Son günlerde anlamı sıkça aratılanlar kelimeler arasında yer aldı. Fıkhın dördüncü kaynağı olarak biliniyor. Peki, kıyas ne demek? İslam hukukunda kıyas nedir? Detaylar haberimizde!

İSLAM HUKUKUNDA KIYAS NEDİR?

Kıyas, analoji, bir İslâm hukuku terimi, fıkhın dördüncü kaynağı.

Kıyas, hükmü hakkında nass (ayet ve/veya sünnet) bulunmayan bir meseleyi, aralarındaki ortak sebep-sonuç bağından dolayı hükmü ayet veya hadisler ile çözülmüş bir konuya benzeterek çözmektir.

Kıyas yoluyla hükme varan hukukçuya müçtehit denilir. Müçtehit, kıyas yaparken ayet ve hadisleri yorumladığı için müçtehitlerin hükümleri birbirinden farklı hatta birbiriyle çelişen hükümler (içtihatlar) olabilir.

Hicretin 3. yılına kadar ortaya çıkan problemler kıyas yoluyla çözümlenebilmişse de bundan sonra kıyas yapılmadığı çeşitli kaynaklarda ifade edilmiştir.

Kıyası bazı İslâm hukuku, yani fıkıh, mezhepleri kabul ederken, bazı İslam hukuku mezhepleri kabul etmez. Örneğin, Şii-İsnaaşeriyye mezhebi içtihatta kıyas yerine direkt olarak aklı esas alıp içtihatta kıyasa başvurmaz.