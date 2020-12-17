Kıyafete göre eşarp seçimi nasıl olmalı?

Tesettür giyimi tercih eden kadınların kombin yapması daha fazla parça olduğu için biraz daha zorlu hale gelebiliyor. Birden fazla parçayı bir araya getirerek bütünlük sağlamak için tercih edilecek parçalar arasında kumaş ve renk uyumu oldukça önemli. Kombini taçlandıran ve en dikkat çeken parça ise başörtüdür.

Başörtüsü modelleri eşarp ve şal olarak ikiye ayrılıyor. Tesettür giyim içerisinde günlük hayatta kullanılan başörtü kumaşları ve modelleri ile özel günler için tercih edilen parçalar birbirinden farklıdır. Başörtü seçilirken ilk dikkat edilmesi gereken nokta kullanım alanıdır. Tesettür giyim kıyafetine göre tercih edilen ve kıyafet kumaşıyla da uyumlu olması gereken başörtü modelleri şal ve eşarplarda da farklılık göstermekte.

EŞARP SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Eşarp seçiminde renk, yüzdeki duruş, bağlanış biçimi öne çıkan noktalardır. Yüzünüze en uygun renkleri tercih ederek yüz şeklinize göre bağlama yapabilirsiniz. Eşarp seçiminizi kıyafetinizin kumaşına göre tercih ederek akışı doğru yakalayabilirsiniz. Tesettür giyimde kıyafetinizi en iyi yansıtacak parça olan eşarpların bağlanış biçimi de yüzünüze uygun olmalı.

ŞAL SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Eşarp bağlama biçimi ile şal bağlama biçimi birbirinden farklıdır. Şal ile birbirinden farklı modeller yapmak oldukça mümkün. Buna ek olarak renk ve kumaş skalası çok daha geniş. Şal seçiminde dikkat edilmesi gereken ilk nokta şal renginin cilt tonuna uyumudur. Bir diğer aşama ise şal bağlama biçiminin yüzde duruşudur. Tesettür giyimin en önemli parçası olan şal ve eşarplar cilde ve kombine uygun olarak seçildiğinde şık bir görünüme sahip olmak çok kolay. Qras şal modelleri arasında bulunan onlarca seçenek ile tesettür ofis şıklığı, günlük rahat kombinler için oldukça kullanışlı parçalar yer almakta.