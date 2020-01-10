Kıvırcık Ali kimdir, nereli? Ali Özütemiz türküleri, Kıvırcık Ali ölümü

10.01.2020 23:59 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:59

Kıvırcık Ali nasıl öldü? 2011 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kıvırcık Ali'nin ölümünün üzerinden 9 yıl geçti. 1968 yılında Tokat'ta doğan ünlü müzisyen, 'Bir Selam Sal', 'Yanımda Sen Olmayın' gibi şarkılarla gönüllere taht kurdu. Peki, Kıvırcık Ali kimdir? Kıvırcık Ali hakkında merak edilenler...

KIVIRCIK ALİ KİMDİR?

Asıl adı Ali Özütemiz olan Kıvırcık Ali, 11 Ekim 1968'de Tokat'ın Turhal ilçesinin E renli köyünde dünyaya geldi. Aşık Ali adlı bir halk ozanının oğlu olan Kıvırcık Ali, ilkokul mezunudur. Kıvırcık Ali, 1983'te İstanbul'a geldi. Bir saz yapım atölyesinde çalışmaya başlayan Kıvırcık Ali, katıldığı ses yarışmasında "Aşıklama" alanında birinci oldu. Aynı zamanda konfeksiyon atölyesinde çalışan Kıvırcık Ali, solfej dersleri aldı. Düğünlerde saz çalmaya başlayan Kıvırcık Ali, 1992'de Aşık Nuri Yücel'in Hapishane Ranzaları 2 albümünde sazıyla eşlik etti.

GRUP TURNALAR'I KURDU

İlk profesyonel stüdyo deneyimini gerçekleştiren Kıvırcık Ali, 1994-1998 arasında albümler çıkardı ancak piyasaya sürülmedi. Bu sürede Aşık Nuri Yücel'in de içinde bulunduğu pek çok sanatçının albümünde sanat yönetmenliği yapan Kıvırcık Ali, 1995'te iki arkadaşı ile birlikte Grup Turnalar'ı kurdu. "Türkülerden Türkülere Yol Eyledik" ve "Türküler Kimliğimiz" adlı iki albüm çıkaran Kıvırcık Ali, 1999'da ilk solo albümü olan "Gül Tükendi Ben Tükendim" albümünü hazırladı ve piyasaya sürdü.

11 OCAK 2011'DE ARAMIZDAN AYRILDI

Türkiye ve Almanya'da pek çok konser veren Kıvırcık Ali, televizyon programlarına katıldı. Bestelerini pek çok sanatçının seslendirdiği Kıvırcık Ali, 11 Ocak 2011'de aracı içinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kabri İstanbul, Hadımköy'deki Gülbahçe Mezarlığı'ndadır.