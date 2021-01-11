Kıvırcık Ali kimdir? Kıvırıck Ali ne zaman, neden öldü? Kıvırcık Ali türküleri!

Türk Halk müziğinin önemli isimlerinden Kıvırcık Ali, ölüm yıl dönümünde anılıyor. Türküleri ile halkın beğenisini kazanan Kıvırcık Ali hakkında, Kıvırcık Ali ne zaman, neden öldü? Kıvırcık Ali kimdir? Kıvırcık Ali türküleri, konuları araştırıldı.

Türküleri ile Türk halkının gönlüne taht kuran ve ölümünün ardından özlemle anılan Kıvırcık Ali, gönüllerdeki yerini koruyor. Samimi tarzı ile halkın beğenisini kazanan Kıvırcık Ali hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Kıvırcık Ali kimdir? Kıvırcık Ali ne zaman, neden öldü? İşte, Kıvırcık Ali türküleri!

KIVIRCIK ALİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 11 Ekim 1968

Nereli: Tokat

Ölüm tarihi ve yeri: 11 Ocak 2011, Büyükçekmece

Ali Özütemiz veya bilinen adıyla Kıvırcık Ali (11 Ekim 1968; Erenli, Turhal, Tokat - 11 Ocak 2011; Büyükçekmece, İstanbul), Türk besteci, müzisyen ve şarkıcı.

Özütemiz, Turhal, Tokat'ın Erenli köyünde dokuz kardeşin en küçüğü olarak doğdu. Babası doğumundan 37 gün önce hayatını kaybetmiştir. Çocukluğunda çiftçilik ve çobanlık gibi mesleklerle uğraşırken aynı zamanda köy halkından bağlama çalmayı öğrenip düğün ve cemevlerinde çaldı. İlkokulu bitirdikten sonra okumayan Özütemiz, 1983'te ağabeyinin desteğiyle İstanbul'a geldi ve burada düğün salonu gibi mekânlarda bağlama çaldı, aynı zamanda piyasaya süremediği ve içindeki şarkıların bazıları ölümünden sonra yayımlanacak olan üç adet albüm kaydetti. "Kıvırcık" lakabını burada saçlarının kıvırcık olması nedeniyle aldı.

1995'te iki arkadaşıyla birlikte Grup Turnalar'ı kurdu. 1999'da Özütemiz'in ilk solo albümü Gül Tükendi, Ben Tükendim yayımlandı. 2000'deki Isırgan Otu ve 2004'teki Üçüncü Gurbet albümleriyle ticari başarı yakaladı. 2003'te Arzu Şahin ile ortak çalışması olan Düet albümü yayımlanırken 2006 ve 2008'de sırasıyla Geriye Dönün Seneler ve Hepimize Yeter Dünya albümleri yayımlandı.

Sanatçı 11 Ocak 2011'de Büyükçekmece, İstanbul'da kendi aracıyla geçirdiği bir trafik kazasında 42 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından aynı yıl Onbir Bir İkibinonbir/ Veda isimli stüdyo albümü yayımlandı ve bu albüm ticari başarı elde etti. 2014 ve 2017'de sırasıyla Hasret ve Sevdiklerim isimli derleme albümleri yayımlandı.

KIVIRICK ALİ NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ?

11 Ocak 2011 tarihinde, Ankara'da katılacağı TRT 1'de yayımlanacak bir televizyon programına gitmek için Atatürk Havalimanı'na doğru evinden yola çıkan Özütemiz, Türkiye saatiyle 05.30 civarında Tepecik, Büyükçekmece'de "ölüm virajı"olarak bilinen yolda kendi aracıyla geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetti

KIVIRCIK ALİ TÜRKÜLERİ!

Stüdyo albümleri

• Gül Tükendi, Ben Tükendim (1999)

• Isırgan Otu (2000)

• Düet (2003, Arzu Şahin ile ortak albüm)

• Üçüncü Gurbet (2004)

• Geriye Dönün Seneler (2006)

• Hepimize Yeter Dünya (2008)

• Onbir Bir İkibinonbir/ Veda (2011)

Derleme albümler

• Hasret (2014)

• Sevdiklerim (2017)