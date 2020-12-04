Yalova'da kivi üretim alanları genişletiliyor
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Yalova'da kivi üretim alanları genişletiliyor

04.12.2020 19:11 | Son Güncelleme: 04.12.2020 19:24

Yalova'da kivi üretimi yapacak çiftçilere destek verilmeye başlandı.

Yalova'da kivi üretimi yapacak çiftçilere destek verilmeye başlandı.

Bir süre önce hazırlanan "Kocadere-Şenköy Havzasında Kivi Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 16 çiftçiye malzeme desteği verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere köyünde kivi üretimi yapacak çiftçilere baskı sistemleri ve beton direkleri teslim edildi.

Yalova Valisi Muammer Erol, kivinin Yalova için önemli bir tarım ürünü olduğunu hatırlattı.

Altınova ve Çiftlikköy ilçelerinde kivi üretiminin yaygın olduğunu söyleyen Erol, şunları kaydetti:

"Yeni kivi tarlaları oluşturmak amacıyla çiftçilerimize destekte bulunma kararı aldık. Bunun ürünü olan tarla kurmakta olmazsa olmaz olan beton direkler, çekme halatları, demir aksam için bir destek bulunuldu. 16 çiftçimiz Kocadere bölgesinde en az 5 dönümlük arazide kivi üretimine başlayacak. Başladıkları bugünden en geç 4 yıl sonra 10 dönümlük yerden asgari ücretin 6-7 katı net gelir elde edebilecek. Bu vatandaşlarımız için iyi bir gelir."

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 23 Ekim 2020 tarihinde Yalova'ya geldiğinde müjdesini verdiği projenin başlatıldığını anlattı.

16 çiftçiye kivi üretiminde önemli olan baskı sistemleri ve beton direkleriyle ilgili destek sağladığını kaydeden Parıldar, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki süreçte de çiftçimiz hem fidan anlamında hem sulama sistemi anlamında hem işçilikleri anlamında kendi katkılarını ortaya koyacaklar. Devlet desteğiyle beraber burada yeni kivi alanları oluşturacağız. Şu anda Yalova'da yaklaşık 6 bin 300 dekarın üzerinde bir alanda kivi üretimi gerçekleşmekte ve 2020 yılı itibariyle de 29-30 bin tonluk bir rekoltemiz söz konusu."

Programa, Çınarcık Kaymakamı Soner Karlı ve Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer de katıldı.

Yalova'da kivi üretim alanları genişletiliyor
Yalova'da kivi üretim alanları genişletiliyor
Yalova'da kivi üretim alanları genişletiliyor
Yalova'da kivi üretim alanları genişletiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan

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