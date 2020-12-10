Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, virüs kampı için 40 bin TL'yi gözden çıkardı
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, virüs kampı için 40 bin TL'yi gözden çıkardı

10.12.2020 20:55 | Son Güncelleme: 10.12.2020 21:05
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, virüs kampı için 40 bin TL'yi gözden çıkardı

Koronavirüsten korunmak için sıkı tedbirler alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, Bodrum'da viral enfeksiyonlardan korunma programına katıldı. Programın 40 bin TL olduğu iddia edildi.

Bir süredir Bodrum'da olan ünlü ve yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, bir sağlık yaşam merkezinde viral enfeksiyonlardan korunma programına katıldı.

ÜNLÜ ÇİFT, KİŞİ BAŞI 20 BİN TL ÖDEDİ

Posta'nın haberine göre ünlü çift, bu kamp için kişi başı 20 bin TL ödedi. Kampa katılanlar; sebze ağırlıklı besleniyor, vücudu toksinlerden arındıran detoks sıvılarını tüketiyor. Vitamin yüklemesi ve kolon temizliği de yaptırıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, virüs kampı için 40 bin TL'yi gözden çıkardı

ZATÜRRE OLMUŞTU

Geçtiğimiz nisan ayında koronavirüs testi negatif çıkan, ancak zatürre teşhisi konulan Kıvanç Tatlıtuğ, gördüğü tedavinin ardından Kemerburgaz'daki evinde dinlenmeye çekilmişti. Başak Dizer, iki uzmanla birlikte Kıvanç Tatlıtuğ'a sebze, baklagil ve beyaz etten oluşan bir liste yaparak eşinin bağışıklık kazanmasını sağlamıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, virüs kampı için 40 bin TL'yi gözden çıkardı
Haber Yorumları (2)
EL PATRON: Bu genci cok begeniyorum. Cok basirili. Insallah basarilari surer
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
FİLİNTA: Onunda umurundaydı senin beğenmen
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500
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