Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni Filmindeki Rol Arkadaşı Belli Oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Onur Saylak'ın Netflix için çekeceği, ismi henüz netleşmeyen yeni sinema filmi merak konusu oldu. Başarılı oyuncu ve yönetmenin yol arkadaşı Hakan Günday'ın yazdığı yeni projesinde Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol oynayacağı ortaya çıkmıştı.

Asos'ta çekilmesi planlanan Ay Yapım imzalı filmde Tatlıtuğ'un rol arkadaşının ise güçlü oyunculuğuyla beğeni toplayan Funda Eryiğit olduğu konuşuluyor. Tiyatro sahnesinde de harikalar yaratan Eryiğit'in TV'deki son dizisi Son Yaz da geniş bir hayran kitlesi oluşturmuştu.