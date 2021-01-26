Kıvanç Tatlıtuğ hakkında o gerçek ortaya çıktı
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Kıvanç Tatlıtuğ hakkında o gerçek ortaya çıktı

26.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:51
Kıvanç Tatlıtuğ hakkında o gerçek ortaya çıktı

Kıvanc¸ Tatlıtugˆ-Bas¸ak Dizer c¸ifti Zorlu AVM'de go¨ru¨ntu¨lendi. Bas¸ bas¸a alıs¸veris¸e c¸ıkan ikili, Beymen magˆazasında alıs¸veris¸ yaptı. Tatlıtuğ'un alacağu ürünleri Başak Dizer'in seçtiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Bas¸ bas¸a alıs¸veris¸e c¸ıkan ikili, Beymen magˆazasında alıs¸veris¸ yaptı. Stil danıs¸manı olan es¸iyle birlikte uzun su¨re yeni sezon u¨ru¨nlerini inceleyen yakıs¸ıklı oyuncu Kıvanc¸ Tatlıtugˆ, alıs¸veris¸ boyunca es¸inin yanından bir kez olsun ayrılmadı.

Tu¨m alıs¸veris¸ini es¸i Bas¸ak Dizer'in, sec¸imleri dogˆrultusunda yapan Kıvanc¸ Tatlıtugˆ, daha sonra geldikleri gibi el ele AVM'den ayrıldı.

Kaynak: Snob Magazin

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