Kıvanç Tatlıtuğ hakkında o gerçek ortaya çıktı

Bas¸ bas¸a alıs¸veris¸e c¸ıkan ikili, Beymen magˆazasında alıs¸veris¸ yaptı. Stil danıs¸manı olan es¸iyle birlikte uzun su¨re yeni sezon u¨ru¨nlerini inceleyen yakıs¸ıklı oyuncu Kıvanc¸ Tatlıtugˆ, alıs¸veris¸ boyunca es¸inin yanından bir kez olsun ayrılmadı.

Tu¨m alıs¸veris¸ini es¸i Bas¸ak Dizer'in, sec¸imleri dogˆrultusunda yapan Kıvanc¸ Tatlıtugˆ, daha sonra geldikleri gibi el ele AVM'den ayrıldı.





Kaynak: Snob Magazin