Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'e 900 bin TL'lik araç hediye etti
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Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'e 900 bin TL'lik araç hediye etti

İhanet iddialarıyla gündeme gelen yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 900 bin TL'lik Land Rover Discovery araç hediye aldı. Dizer'in dudak uçuklatan hediye sonrası büyük mutluluk yaşadığı öğrenildi.

12.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:53
Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'e 900 bin TL'lik araç hediye etti

Geçtiğimiz günlerde reklam filminde rol aldığı dünyaca ünlü manken Sara Sampaio ile adı ihanet söylemlerine karışan , hakkındaki haberler sert bir şekilde yalanlamış ve sorumlulara karşı dava açacağını söylemişti. Tatlıtuğ, daha sonra eşi 'le romantik Londra tatiline çıkmıştı.

900 BİN TL'LİK HEDİYE

Aşkları ile imrendiren ünlü çiftten Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e ayaklarını yerden kesecek bir hediye aldı. Tatlıtuğ, eşinin bir süredir kullandığı aracını yeniledi ve önceden sipariş verdiği sıfır kilometre Discovery marka cipi, Dizer'e hediye etti. Akşam'ın haberine göre Tatlıtuğ, eşine hediye ettiği araç için 900 bin TL ödeme yaptı.

MUTLULUKTAN HAVAYA UÇTU

Dizer, eşinin bu jesti karşısında bir hayli mutlu olurken ünlü çift yeni araçlarıyla İstanbul gecelerine açıldı.

GARAJINDA 3 TANE LÜKS ARAÇ VAR

Arabalara olan düşkünlüğü ile bilinen yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un galerisinde kendisine ait Range Rover, Ferrari 348 ve Ford Raptor marka lüks araçları bulunuyor.


Haber Videosu: Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'e 900 bin TL'lik araç hediye etti
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