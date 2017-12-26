Kitvak Yeni Yıla Çocuklarla Giriyor

Kitvaklılar 2018'e, Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü'nde tedavileri devam eden onkoloji hastaları ve çocuklarıyla merhaba diyecek

KİTVAK, katkı ve desteğini hiçbir zaman esirgemediği onkoloji hastası çocuklar ve hasta yakınlarının moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla geleneksel olarak düzenlediği hastane etkinliklerine devam ediyor.



KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Soncul; yılbaşı, ulusal bayramlar ve dini bayramlarda onkoloji hastası çocuklar, aileleri ve hastane çalışanlarıyla bir araya geldiklerini, ifade ederken bu sevgi dolu paylaşımın özellikle onkoloji hastası çocuklar ve aileleri üzerinde olumlu etkilerini gözlemlediklerini söyledi.



Soncul "Kitvak'ın kuruluşunun temelinde çocuklar var. Konu çocuk olunca vakıf olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu zorlu hastalıkla mücadele eden çocuklarımızla oyunlar oynuyor, yeni yıl pastasını paylaşıyor, yeni yıl hediyelerini takdim ediyoruz. Çocuklar gülümsüyor, hayat hepimize gülüyor. Bağışçı ve hayırseverlerimizle birlikte böylesine önemli günlerde hasta ve hasta yakınlarının bir nebze de olsa derdine derman olmaya gayret ediyoruz " dedi.



Bu yıl gerçekleştirilecek yılbaşı etkinliğinin Agora Lions Kulübü'nün katkılarıyla gerçekleştirileceğini söyleyen Kitvak Başkanı Soncul, umut ve desteğin onkoloji tedavisinde çok önemli olduğuna bir kez daha vurgu yaptı. Başkan Soncul. "Katkı ve desteklerinden dolayı Agora Lions Kulübü, Sofra Grup, Ceren Ağca, Berna Özyaman Öztin, İcra Komitesi Üyeleri ve Genç Kitvaklılara teşekkür ediyoruz. KİTVAK'ın geleneksel yılbaşı coşkusuna eşlik etmek ve çocukların mutluluğunu paylaşmak üzere, basın mensubu gönül dostlarımızı yarın gerçekleştirilecek yılbaşı kutlamasında aramızda görmeyi diliyoruz" dedi.