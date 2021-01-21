Kitapta yazım yanlışı gören Demet Akalın MEB'i etiketleyerek isyan etti: Ben yapsam içimden geçersiniz!

Sosyal medyada yaptığı imla hatalarıyla sık sık gündeme gelen Demet Akalın, bir Türkçe kitabındaki yazım yanlışını örnek gösterip isyan etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi hesabını etiketleyen Akalın, "Ben yapsam içimden geçersiniz" diye tepki gösterdi.