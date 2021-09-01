"Kitaplar devletten, kırtasiye malzemeleri Türkoğlu Belediyesi'nden"
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"Kitaplar devletten, kırtasiye malzemeleri Türkoğlu Belediyesi'nden"

'Kitaplar devletten, kırtasiye malzemeleri Türkoğlu Belediyesi'nden'
Anadolu Ajansı / Ali Çakmak - Haberler | Güncel

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında hayata geçirdikleri "Kitaplar devletten, kırtasiye malzemeleri Türkoğlu Belediyesi'nden" Projesiyle ilçedeki 2 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıttı.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında hayata geçirdikleri "Kitaplar devletten, kırtasiye malzemeleri Türkoğlu Belediyesi'nden" Projesiyle ilçedeki 2 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıttı.

Okumuş, Seyyid Battal Gazi İlk Okulunda düzenlenen törendeki konuşmasında, proje kapsamında 44 mahallede toplam 2 bin öğrenciye kırtasiye desteği verdiklerini ifade etti.

Çocukları ve eğitimi çok önemsediklerini aktaran Okumuş, "Öğrencilerimize desteklerimiz 1 .sınıftan üniversiteye kadar devam ediyor. Setler yapıyoruz, soru bankaları dağıtıyoruz, başarılı öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Bugün de okula başlayan öğrencilerimiz için hazırlıklar yaptık. Bu vesileyle ilçemizde eğitim-öğretime başlayan tüm öğrencilerimize ve bunlardan emeğini esirgemeyen her sorunlarıyla ilgilenen öğretmen ve müdürlerimize şimdiden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak

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