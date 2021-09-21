Kitap Dostları, İstiklal Kütüphanesi'nde buluştu

Beyoğlu'nda 'Her Semte Bir Kütüphane' projesi kapsamında açılan İstiklal Kütüphanesi Yazar Tarık Tufan'ın "Kaybolan" kitabının imza gününe ev sahipliği yaptı. Okurları için kitabını imzalayan Yazar Tufan, daha sonra edebiyat hakkında söyleşi gerçekleştirdi.

Beyoğlu'nda okuma alışkanlığının artırılması ve vatandaşların kitaplara daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla Kütüphane Seferberliği başlatıldı. Beyoğlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Her Semte Bir Kütüphane' projesi kapsamında ilçenin her semtinde bir kütüphane kurulması için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Çalışma kapsamında açılan İstiklal Kütüphanesi yazarlarla okurları buluşturmaya başladı. Yazar Tarık Tufan'ın "Kaybolan" kitabının imza günü İstiklal kütüphanesinde gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören imza gününde okurları için kitabını imzalayan Yazar Tufan, daha sonra edebiyat hakkında söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin ardından okurların sorularını cevaplandıran Yazar Tufan, kendilerini ağırladığı için Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a teşekkür etti.

Beyoğlu'nda her semte bir kütüphane

Beyoğlu Belediyesi 'Her Semte Bir Kütüphane' projesi kapsamında ilk olarak ilçenin en büyük kütüphanesi olan Türabibaba Kütüphanesi'nin yanı sıra İstiklal, Yenişehir, Çıksalın ve Okmeydanı kütüphaneleri faaliyete geçirildi. Kadımehmet, Piripaşa, Bademlik, Fetihtepe, Tophane, Örnektepe, Sinanpaşa ve Hacıahmet kütüphaneleri için de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kütüphane Seferberliği 2022 yılında da devam edecek. Yeni yılda ilk olarak Kasımpaşa Sahilde Beyoğlu'nun en büyük kütüphanelerinden birisi olacak olan Yeni Turabibaba Kütüphanesi faaliyete geçirilecek. İkinci büyük kütüphane ise Hasköy sahil de açılacak. Restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Esgher Sinagogu da "Hasköy Gençlik Merkezi ve Millet Kütüphanesi" olarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Projeyle birlikte ilçenin farklı noktasında inşa edilen kütüphaneler aynı zamanda gençlerin rahatça ders çalışabilecekleri mekanlar olarak da hizmet verecek. - İSTANBUL