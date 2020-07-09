Kitabevi nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla kitabevi mi, kitab evi mi? Kitabevi ne demek?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "kitabevi". Peki, kitab evi nasıl yazılır? TDK'ya göre kitabevi mi, kitab evi mi yazılır?
09.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:31
Kitabevi kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, kitabevi TDK'ya göre nasıl yazılır? Kitab evi nasıl yazılır? Kitab evi mi, kitab evi mi? TDK'ya göre kitabevi kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
TDK'YA GÖRE KİTABEVİ NASIL YAZILIR?
Kitab evi: Yanlış
Kitabevi: Doğru
KİTABEVİ İLE ÖRNEK CÜMLELER
kitabevi
isim, (kita'bevi)
Kitap satılan yer.